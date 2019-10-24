Путин пошутил о повышении позиции РФ в рейтинге Doing Business
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Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал попадание России на 28 место рейтинга Doing Business, сообщает ТАСС.
Ранее 28 строчку рейтинга занимал Маврикий.
«Вы ведете себя нескромно. Вы с 28 места в рейтинге Doing Business переместились на 13, а Россия с 31 как раз на 28, мы заняли ваше место», — прокомментировал Путин выступление и.о президента Республики Маврикий Парамасивума Пиллая Вьяпури на саммите Россия – Африка.
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