«Аэрофлот» отпраздновал 30-летие вступления в IATA

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк прибыл в Москву, чтобы поздравить «Аэрофлот» с 30-летием вступления в организацию, говорится в сообщении перевозчика. Он стал первым российским авиаперевозчиком, вступившим в IATA.

«Я понимаю, почему Аэрофлот одну за другой получает награды за высокий уровень сервиса. У компании есть четкая бизнес-стратегия, идеология, направленная на обслуживание клиентов, хорошо обученный и мотивированный персонал. Аэрофлот уделяет большое внимание цифровизации бизнес-процессов. По этому показателю он занимает четвертое место среди авиаперевозчиков мира. Компания очевидно нацелена на цифровую трансформацию. Данный опыт крайне значим для IATA. Цифровизация отрасли — одна из наших приоритетных задач. Мы ожидаем, что Аэрофлот, участвуя в проектах IATA, встанет в авангарде тех изменений, которые диктует технологическая революция», — сказал де Жюньяк.

По словам гендиректора «Аэрофлота», члена совета управляющих IATA Виталия Савельева, вступление авиакомпании в ассоциацию положило начало широкомасштабной консолидации российской и мировой авиатранспортной отрасли.

«Официальная миссия IATA — в том, чтобы развивать мировую гражданскую авиацию, вести ее за собой, служить интересам всей отрасли. Такую же миссию Аэрофлот выполняет для нашей страны. За прошедшие годы Россия стала неотъемлемой частью глобальной авиации, безусловным лидером быстрорастущего восточноевропейского региона. Аэрофлот активно участвует в продвижении инновационных решений IATA на отечественном рынке. К примеру, наша компания совместно с IATA реализует проект по внедрению современного стандарта дистрибуции NDC. Аэрофлот в рамках этого стандарта имеет сертификат высокого третьего уровня», — сказал Савельев.

Авиакомпания напомнила, что принимала и принимает участие в продвижении глобальных инициатив IATA, в том числе в законодательном закреплении электронного билета, аудите эксплуатационной безопасности IATA, аудите безопасности наземного обслуживания и т.п.

Членами ассоциации являются более 260 авиакомпаний мира.