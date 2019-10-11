Трамп отметил потепление в переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп отметил прогресс в торговых переговорах с Китаем. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
«Много хорошего происходит на торговых переговорах с Китаем. Более теплые чувства, чем в недавнем прошлом, больше похоже на старые времена. Я встречаюсь с вице-премьером сегодня . Все хотели бы, чтобы произошло что-то значительное!» — написал Трамп.
Также он отметил, что торговая сделка с Китаем не потребует одобрения Конгресса.
«Нам не нужно проходить через очень длительный и политически сложный процесс одобрения в конгрессе. Когда сделка будет заключена, я сам поставлю подпись от лица нашей страны», — написал Трамп.
Новый раунд двухдневных торговых переговоров между США и Китаем начался 10 октября в Вашингтоне.
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