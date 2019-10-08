Путин дал год на создание предложений по новой системе зарплат медиков

Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 20 сентября 2020 года придумать предложения о сроках внедрения системы оплаты труды медиков в стране. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства назначил ответственными премьера страны Дмитрия Медведева и высшие должностные лица страны. Они должны показать свои идеи о сроках внедрения новой отраслевой системы оплаты труда в сфере здравоохранения.

Кроме того, до 31 декабря 2019 года Медведеву необходимо предоставить доклад по внесению в Трудовой кодекс страны требований к отраслевым системам зарплат

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