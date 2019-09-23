Поставки по нефтепроводу «Дружба» возобновились

Поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» вновь начали действовать после неполадок у польского оператора PERN. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя «Транснефти» Игоря Демина.

Как отмечается, 22 сентрября у польской компании произошел незначительный выход нефти.

«Поставки по нефтепроводу «Дружба»... возобновлены сегодня [23 сентября] в 04:05 (время варшавское)», — сказал Демин.

Инцидент произошел в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве Польши.

Ранее сообщалось, что поставки нефти по «Дружбе» вновь остановили.