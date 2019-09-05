Лимаренко оценили решение Путина об ипотеке под 2% для дальневосточных семей

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал запуск программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что решение об ипотеке для молодых семей под 2% в ДФО крайне актуально для Сахалинской области.

Лимаренко пояснил, что из-за особенностей островного региона, доставка многих строительных материалов обходится дорого. В связи с этим, жилье в Сахалинской области имеет очень высокие цены. Кроме того, в регионе наблюдается большой процент ветхих и аварийных домов. Поэтому приобрести новую квартиру молодой семье порой становится очень трудно.

Поэтому он отметил, что решение о запуске льготного ипотечного продукта – очень важный шаг для округа.

«Приложим все усилия, чтобы эта инициатива как можно скорее была воплощена в жизнь», – заключил глава Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что молодым семьям на Дальнем Востоке выдадут ипотеку под 2%.