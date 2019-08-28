Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым в ходе авиационной выставки МАКС-2019. Об этом сообщает ТАСС.
После осмотра экспозиции главы двух стран подошли к палатке с разнообразным выбором лакомства. За мороженное Путин отдал 210 рублей.
Отмечается, что он протянул продавщице купюру номиналом в 5 тысяч рублей, хотя у него были и более мелкие деньги.
Российский глава попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».
Мантуров засмеялся и поблагодарил Путина.
Ранее сообщалось, что мороженое, которое Путин ел на МАКС в 2017 году, подорожало на 10 рублей.