Путин угостил мороженым Эрдогана на МАКС-2019

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Президент России Владимир Путин угостил главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым в ходе авиационной выставки МАКС-2019. Об этом сообщает ТАСС.

После осмотра экспозиции главы двух стран подошли к палатке с разнообразным выбором лакомства. За мороженное Путин отдал 210 рублей.

Отмечается, что он протянул продавщице купюру номиналом в 5 тысяч рублей, хотя у него были и более мелкие деньги.

Российский глава попросил отдать сдачу главе Минпромторга Денису Мантурову «на развитие авиации».

Мантуров засмеялся и поблагодарил Путина.

Ранее сообщалось, что мороженое, которое Путин ел на МАКС в 2017 году, подорожало на 10 рублей.