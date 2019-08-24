«Ъ» сообщил о массовых увольнениях хирургов в Нижнем Тагиле

В городской больнице №1 в Нижнем Тагиле уволились шесть из десяти хирургов. Об этом пишут «Коммерсантъ».

По данным издания, решение об увольнении было принято из-за низкой заработной платы и увеличивавшейся нагрузки. Менее месяца назад похожая ситуация сложилась в еще одном местном учреждении. По данным регионального Минздрава, оклад врачей составляет более 70 тыс. руб., но в профсоюзе эти данные опровергли. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

«Чтобы ведомства смогли получить то, что они пишут в отчетах, врачам надо работать на полторы-две ставки, куда прибавляются оплата каких-то должностей по совместительству», — заявили в профсоюзе.

В ведомстве уточнили, что планы выполняются только на бумаге.

Ранее в ПАО «Ильюшин» уточнили, кого коснутся сокращения.