Анонимные онлайн-платежи запретят в России
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В России намерены запретить пополнять электронные кошельки анонимно. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Как отмечается, речь идет о таких системах, как «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и другие.
Уточняется, что теперь пользователи должны будут идентифицировать свою личность, и только после этого смогут внести туда деньги.
Причем, как подчеркивается, такое решение было принято в связи с тем, что онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков.
В свою очередь, нововведения помогут установить личность плательщика, а также заблокировать подозрительные операции.
Ранее сообщалось, как быстрые платежи изменят рынок.