Анонимные онлайн-платежи запретят в России

В России намерены запретить пополнять электронные кошельки анонимно. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как отмечается, речь идет о таких системах, как «QIWI Кошелек», «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal и другие.

Уточняется, что теперь пользователи должны будут идентифицировать свою личность, и только после этого смогут внести туда деньги.

Причем, как подчеркивается, такое решение было принято в связи с тем, что онлайн-кошельки могут использовать в целях финансирования терроризма или распространения наркотиков.

В свою очередь, нововведения помогут установить личность плательщика, а также заблокировать подозрительные операции.

Ранее сообщалось, как быстрые платежи изменят рынок.