Курс евро обрушился по отношению к рублю

Впервые с марта 2018 года курс евро 25 июля 2019 года стал ниже 70 рублей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Уточняется, что евро днем опускался до 69,95 рубля.

Кроме того, курс данной валюты на 15:40 мск после расчета «на завтра» снижался на 52 копейки.

По сведениям биржи, курс евро достиг цифры в 69,98 рублей. А доллар «на завтра» в 15:40 мск установился на отметке в 62,95 рубля.

Как отмечается, курс евро на форексе в четверг, 25 июля, достиг 1,1102 доллара, то есть минимальной отметки с мая 2017 года.

Ранее сообщалось, что рубль поднимается к доллару и евро.