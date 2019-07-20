Иран определил судьбу экипажа задержанного танкера

Иранские власти озвучили свое решение по поводу членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного в результате инцидента в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, команда танкера пробудет на судне до завершения расследования. В ее состав входят 23 человека, в том числе трое россиян.

Уточняется, что данную меру в отношении экипажа корабля ввели в целях безопасности.

Иран задержал британское судно за «нарушение международных правил», которое произошло в связи с инцидентом между ним и иранским рыболовецким судном.

Ранее стало известно, что российским членам экипажа танкера опасность не грозит.