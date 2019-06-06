Ждет ли Путин участия Калви в ПМЭФ, рассказал Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, ждет ли глава государства Владимир Путин участия основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на пленарном заседании ПМЭФ-2019, передпает РИА «Новости».

По его словам, Путин вряд ли знает список участников пленарного заседания в рамках ПМЭФ-2019.

«Я не думаю, что он (Путин) знает список участников, которые будут сидеть завтра в зале на пленарке в целом. Не думаю, что он интересуется этим списком. Скорее, участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии», — сказал Песков.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком для российской экономики арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.