Центробанк решил вернуться к запрету сувенирных денег

Банк России решил вернуться к идее о наказании за имитацию банкнот и монет, пишет «Российская газета».

ЦБ обсуждает возможность законодательных инициатив об административной ответственности за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с настоящими деньгами.

Как отмечает СМИ со ссылкой на ответ на запрос ЦБ, с чем связано решение в Банка России не пояснил, однако в отчете ЦБ за 2018 год упомянуты жалобы на спам-рассылки с предложениями полиграфических изделий, воспроизводящих защитные признаки рубля.

Ранее ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля.