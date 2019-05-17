Глава «Нафтогаза» признал ненужность Украины для транзита российского газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в интервью украинским СМИ, что Россия сможет доставлять свой газ в другие страны даже в случае, если трубопровод «Северный поток — 2» не будет построен.
«По нашим расчетам российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит», — сказал Коболев.
Он также выразил мнение, что вероятность «полной остановки» транзита российского газа через Украину 1 января 2020 года является «достаточно высокой».
По мнению Коболева, этот сценарий может привести к «политическому кризису». Для преодоления негативных последствий такого развития событий он предложил нарастить объемы топлива в украинских газовых хранилищах.
Ранее Коболев обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.