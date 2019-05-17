Глава «Нафтогаза» признал ненужность Украины для транзита российского газа

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в интервью украинским СМИ, что Россия сможет доставлять свой газ в другие страны даже в случае, если трубопровод «Северный поток — 2» не будет построен.

«По нашим расчетам российская сторона имеет техническую возможность в следующем году не использовать украинский транзит», — сказал Коболев.

Он также выразил мнение, что вероятность «полной остановки» транзита российского газа через Украину 1 января 2020 года является «достаточно высокой».

По мнению Коболева, этот сценарий может привести к «политическому кризису». Для преодоления негативных последствий такого развития событий он предложил нарастить объемы топлива в украинских газовых хранилищах.

Ранее Коболев обвинил Россию в подготовке новой газовой войны.