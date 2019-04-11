Трамп раскритиковал позицию ЕС в отношении Британии
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал согласование между Евросоюзом и Великобританией новой отсрочки по Brexit.
По его словам, ЕС слишком жесток по отношению к Британии и Brexit.
Он также добавил, что Евросоюз является «жестоким партнером» по торговле для США.
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Трамп подчеркнул, что отношение Брюсселя к Вашингтону «изменится».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перенос даты Brexit до 31 октября позволил сохранить единство Евросоюза.