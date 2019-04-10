Президент Исландии оценил роль санкций в отношениях с Россией

Исландский президент Гудни Йоханнессон на полях Международного Арктического форума признал негативное воздействие санкций на двусторонние отношения с Россией, однако заверил, что в других аспектах отношения стран «расцветают». Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что у Исландии есть знания и опыт в области рыбного промысла и утилизации океанических ресурсов.

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«Так что правительство Исландии с удовольствием отмечает наш возможный вклад в то, что может касаться рыбохозяйственных исследований», — сказал Йоханнессон.

Также, добавил президент, Исландия готова помочь России в сфере контроля за рыболовством.

Ранее сообщалось, что президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций.