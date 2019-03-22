Бойко заявил о необходимости переговоров между Москвой и Киевом по снятию санкций

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил о необходимости переговоров между Москвой и Киевом по взаимному снятию санкций, передает ТАСС.

По его словам, очень важно обеспечить нормальный товарооборот между двумя странами.

«Мы удовлетворены началом переговоров, потому что нам предстоит пройти путь снятия взаимных ограничений в торговле, допуска наших товаров на рынок Российской Федерации, потому что это наши рабочие места, это работа наших предприятий, это очень важно для экономики нашей страны», — сказал Бойко.

Ранее на встрече с премьером России Дмитрием Медведевым кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявили о желании сохранить транзит российского газа путем создания газотранспортного консорциума.