Порт Находки открестился от приема «санкционных судов» из КНДР

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Порт города Находка соблюдает международные инструкции и не принимает суда, которые нарушают санкции КНДР, передает РИА «Новости» заявление представителя порта.

Представитель подчеркнул, что персонал порта работает «согласно документам» и «приказам».

«Кто положено заходит, кто не положено — не заходит», — заключил представитель.

Ранее США назвали Владивосток и Находку портами назначения для судов, предположительно, нарушающих санкции по КНДР. Также ранее американское министерство финансов заявило, что российские суда «Тантал» и «Витязь» были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.