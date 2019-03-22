Порт Находки открестился от приема «санкционных судов» из КНДР
Порт города Находка соблюдает международные инструкции и не принимает суда, которые нарушают санкции КНДР, передает РИА «Новости» заявление представителя порта.
Представитель подчеркнул, что персонал порта работает «согласно документам» и «приказам».
«Кто положено заходит, кто не положено — не заходит», — заключил представитель.
Ранее США назвали Владивосток и Находку портами назначения для судов, предположительно, нарушающих санкции по КНДР. Также ранее американское министерство финансов заявило, что российские суда «Тантал» и «Витязь» были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.