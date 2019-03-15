На Байкале остановили строительство завода из-за нарушений

При строительстве завода по розливу байкальской воды в Култуке выявлены нарушения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Западно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Как отмечается, Кировский районный суд Иркутска приостановил работы по возведению предприятия.

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До этого российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что необходимо тщательно изучить проект завода на Байкале и сделать все возможное для того, чтобы озеро оставалось таким же чистым. Также он поручил выяснить, соответствует ли предприятие экологическим нормам.

Ранее сообщалось, что Медведев поручил ужесточить контроль качества еды и воды.