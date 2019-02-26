Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви
Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА «Новости».
Он уточнил, что на 12-й день с момента задержания Калви дипломаты США получили разрешение от властей России на его посещение.
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«Мы со всей серьезностью относимся к нашему праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи», — добавил он.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не вмешивается в расследование дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.