Представитель посольства США посетил арестованного Майкла Калви

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/12187285/RIAN_5783404.HR-pic905-895x505-57483.jpg">

Представитель посольства США посетил арестованного основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви для оказания консульской помощи, сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что на 12-й день с момента задержания Калви дипломаты США получили разрешение от властей России на его посещение.

Реклама

«Мы со всей серьезностью относимся к нашему праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи», — добавил он.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не вмешивается в расследование дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.