Лукашенко после встречи с Путиным заявил о святом суверенитете
Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что суверенитет Белоруссии и России — это святое, передает РИА «Новости».
«Зачем нам поднимать вопросы суверенитета России и Белоруссии? Это икона, это святое», — сказал Лукашенко.
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Так президент Белоруссии ответил на вопрос о том, поднималась ли тема суверенитета страны на переговорах с Путиным.
«Нет у нас проблем с суверенитетом. Даже в этом контексте не обсуждали эту проблему. Мы исходим из того, что сегодня есть два государства», — заявил Лукашенко.
Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что полностью независимых государств в мире не существует.