Такие премии, как «Немалый бизнес - 2019», являются весомым инструментом в поддержке малого и среднего бизнеса в России, заявил «Газете.Ru» Дмитрий Гусев, президент консалтингового агентства Bakster-group.

Ранее в среду сообщалось, что Владимир Путин встретился с победителями национальной премии «Немалый бизнес - 2019» и дал им несколько полезных советов на будущее.

Реклама

«Малые и средний бизнес дают 21% доходов в бюджет, это значит, что здесь задействовано огромное количество людей, - констатировал Гусев. И вот такие премии – это как раз один из элементов государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса».

По итогам встречи Путин пожелал молодым предпринимателям успехов и заметил, что именно такие молодые и талантливые люди являются основой успешного развития России.

«Вообще о таком мечтает каждый бизнесмен планеты – встретиться с президентом, которые обратит на твой бизнес внимание, - пояснил Гусев. - Крупные бизнесмены стоят в очереди для визита президента на их заводы и предприятия. И стоит отметить, что в рамках этого конкурса победили действительно классные социально направленные проекты».