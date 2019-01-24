За неделю международные резервы России снизились на $3 млрд и на 18 января составили $469,6 млрд против $472,6 млрд на 11 января. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $3 млрд, или на 0,6%, в результате отрицательной курсовой переоценки и на 18 января составил $469,6 млрд», — говорится в сообщении.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $4,1 млрд.