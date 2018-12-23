Экс-канцлер ФРГ раскритиковал США за давление на «Северный поток — 2»

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что США оказывают огромное давление на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Welt am Sonntag.

По его словам, США хотят отменить данный проект, чтобы поставлять свой газ в Европу.

Он также добавил, что Вашингтон делает подобное «не из-за любви к Украине».

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Шредер подчеркнул, что сжиженный газ хуже по качеству, чем тот, что поставляется по трубопроводу.

Ранее в Госдуме ответили на призыв США к ФРГ отменить «Северный поток — 2».