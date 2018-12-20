Путин оценил действия Мэй и последствия Brexit для России

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Президент России Владимир Путин заявил, что выход Великобритании из Евросоюза окажет минимальный эффект на экономику России.

«Как отразится Brexit — в минимальном значении. Но он на всей мировой экономике отразится, опосредованно и на нас», — сказал Путин.

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Он подчеркнул, что российско-британские отношения находятся в тупике, выход из которого интересен обеим странам. В частности, отметил Путин, британский бизнес заинтересован в работе на российском рынке.

«Я понимаю позицию (премьер-министра Великобритании Терезы) Мэй, которая борется за Brexit — референдум-то прошел, она должна выполнять волю народа. Или это не референдум? Кому-то не понравилось — снова и снова. Это разве демократия?», — заявил он.

Путин отметил, что Великобритания оказалась на первом месте по объему прямых иностранных инвестиций в 2018 году, который оценивается в $22 млрд.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина.