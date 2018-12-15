Премьер Украины назвал «важнейшее» условие развития бизнеса в стране

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в своем твиттере, что справедливый суд является «важнейшим» условием для развития бизнеса в стране.

Гройсман рассказал, что украинское правительство строит в стране «сильную» экономику с «комфортными» условиями для ведения предпринимательской деятельности. Он подчеркнул, что справедливый суд необходим для развития национального бизнеса.

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«От него, в частности, будет зависеть, насколько активно инвестиции будут приходить на Украину», — заключил Гройсман.

Ранее сообщалось, что на Украине опубликовали бюджет на 2019 год.