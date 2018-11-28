Силуанов рассказал о рисках в случае санкций США на госдолг России

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Министр финансов России и первый вице-премьер Антон Силуанов надеется, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции на госдолг России, передает РИА «Новости».

По словам министра, он надеется, что американская сторона не будет применять такие санкционные ограничения и будет придерживаться разумного подхода. При этом он не видит серьезных рисков в случае применения подобных мер.

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«Основная наша защита — профицит и отсутствие необходимости значительных объемов заимствований для финансирования долга», — сказал Силуанов.

Ранее Силуанов оценил зависимость рубля от цен на нефть.