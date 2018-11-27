Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Повестка заседания будет включать общие вопросы функционирования ЕАЭС, а также развития отраслевых направлений сотрудничества.

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Отмечается, что предстоящее заседание станет 15-м по счету с начала работы ЕАЭС и третьим за 2018 год. В текущем году в союзе председательствует Россия.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель усомнилась в возможности переговоров о сотрудничестве ЕС и ЕАЭС.