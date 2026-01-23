Размер шрифта
Общество

Москвичей предупредили о низких температурах на следующей неделе

Вильфанд: температура в Москве на следующей неделе будет ниже нормы
Валерий Мельников/РИА Новости

В Москве 26 января начнется потепление после холодных выходных, но температура будет оставаться низкой. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, температура в российской столице останется ниже климатической нормы. Так, в понедельник будет на 7 градусов ниже нормы.

«Прогнозируется температура не выше -20℃, а днем заметное повышение, потому что давление будет падать в начале недели. Уже будет -6...-11℃. Все равно это холодная погода по отношению к норме», — сказал он.

27 января, отметил Вильфанд, ночью прогнозируется -10...-13℃, а днем ожидается -4...-8℃.

Тем временем в Санкт-Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности из-за мороза и скопления загрязняющих веществ в воздухе. По данным Росгидрометцентра, с 21:00 23 января до 10:00 24 января на территории города объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой воздуха: до -20°C и ниже. Власти Петербурга призвали горожан проявлять особую осторожность, одеваться по погоде и не допускать обморожений.

Ранее стоматолог объяснила, почему на холоде болят зубы.
 
