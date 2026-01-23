Стоимость отдыха за рубежом и в России сравнялась

Финансист Трепольский: к 2026 году цены на отдых в России и за границей сравнялись

К 2026 году разница в стоимости качественного отдыха за границей и на российских курортах фактически стерлась: хороший сервис стоит примерно одинаково, независимо от того, летит турист за рубеж или остается внутри страны. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«При этом говорить о заметном удешевлении зарубежных поездок рано: скорее, цены стабилизировались на фоне высокой инфляции в России, тогда как внутренний туризм продолжает дорожать быстрее. Российские направления в последние годы прибавляют в цене по 15–20% в год из-за дефицита номерного фонда, тогда как зарубежные направления растут более умеренно, около 10%. Это делает поездки за границу психологически привлекательнее для части среднего класса: рост там выглядит менее резким, хотя итоговый чек сопоставим», — отметил Трепольский.

По его словам, ключевым фактором в 2026 году остается стоимость перелета, на которую может приходиться 50–70% цены турпакета. Улучшение логистики, расширение парка дальнемагистральных самолетов и запуск новых чартерных программ в страны Юго-Восточной Азии и Китай частично снизили пиковые цены на билеты, добавил эксперт. Однако эффект сдерживают волатильность рубля и глобальная инфляция в популярных отельных локациях: колебания курса доллара в зоне 95–100 рублей быстро отражаются на стоимости туров, подчеркнул Трепольский.

По его оценке, в сезоне весна-лето 2026 года быстрее всего будут дорожать российские курорты Черного моря и Абхазия, где спрос по-прежнему превышает предложение качественных отелей. Турция, как ожидается, может сохранить текущие цены или прибавить минимально, поскольку отельеры уже сталкивались с оттоком туристов и вынуждены быть гибче, считает эксперт. Более выгодными вариантами Трепольский назвал Вьетнам и китайский Хайнань: при массовом запуске рейсов из регионов средний чек там может оказаться ниже прошлогоднего.

Для семьи из трех человек стандартный отпуск на 7–10 дней в 2026 году может стоить 350–420 тыс. рублей в Турции (5* all inclusive), 230–310 тыс. рублей в ОАЭ или Египте (4–5*), около 300–350 тыс. рублей в Таиланде или Вьетнаме, оценил эксперт. Переплата за год наиболее заметна в сегменте премиум и на внутренних курортах, где размещение в пик сезона может быть на 30–40% дороже сопоставимых вариантов в Египте или ОАЭ, предупредил Трепольский.

Эксперт рекомендовал бронировать отдых заранее, за 4–6 месяцев: раннее бронирование позволяет зафиксировать цену и сэкономить до 25–30% по сравнению с летними тарифами. При этом экономить на расширенной медстраховке и визовом сопровождении Трепольский не советует: стоимость ошибок в логистике и медицинских услуг за рубежом заметно выросла.

