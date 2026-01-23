Размер шрифта
Общество

Россияне прорыли в снегу десятиметровый тоннель до спортзала

Жители Петропавловска-Камчатского прокопали в снегу тоннель до спортзала
Кадр видео: Telegram-канал «Amur Mash»

Жители Петропавловска-Камчатского прокопали в снегу десятиметровый тоннель до спортзала после мощнейших снегопадов. Ролик распространяется в социальных сетях, его опубликовал в том числе Telegram-канал Amur Mash.

Через тоннель посетители заведения заходят в помещение и выходят из него на улицу.

«Пока одни ищут машины в сугробах высотой в два этажа, другие даже в такую погоду не бросают спорт и буквально прокладывают путь к тренировкам», — говорится в публикации.

Отмечается, что регион продолжает восстанавливаться после циклона.

До этого министерство обороны России пообещало выделить самолет Ан-124 «Руслан» для доставки снегоуборочной техники на Камчатку.

По информации Камчатгидромета, прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее житель Камчатки потерял машину в сугробе и решил, что ее угнали.

