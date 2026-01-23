Эксперт допустил усиление снегопадов на Камчатке к концу века

Климатолог Кокорин: cнегопады на Камчатке к концу века могут усилиться на треть

К концу столетия случившиеся в январе на Камчатке аномальные снегопады могут усилиться примерно на треть. Об этом ТАСС сообщил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Здесь можно обратиться к расчетам Главной геофизической обсерватории им. Воейкова и с их помощью сравнить последние два десятилетия XX века и первые два десятилетия XXI века. Мы получим, что именно зимой осадков будет гораздо больше, причем это не особенность Камчатки, а особенность всей восточной части нашей страны», — сказал климатолог.

Кокорин добавил, что подобное явление связано с изменениями климата. По его словам, источником снегопадов являются мощные циклоны. Они приходят на Камчатку с Японских островов, где главенствующим климатическим фактором является теплое течение Куросио, питающееся Североэкваториальным течением Тихого океана. При этом в последние десятилетия температура поверхности воды возрастает, отметил эксперт.

По данным Камчатгидромета, прошедшие в январе циклоны на Камчатке стали самыми мощными за последние 60 лет, выпадение осадков достигло 150% месячной нормы. Циклоны подобной силы наблюдались в начале 1970-х годов. В Петропавловске-Камчатском продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

21 января губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что циклоны, обрушившиеся на Камчатку, стали самыми сильными за последние 50 лет, однако мощный снегопад может повториться уже на следующей неделе. По его словам, власти ведут полную подготовку к повторному циклону.

