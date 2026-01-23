Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Наука

Почему у вас может отсутствовать аппетит по утрам, рассказал доктор

Врач Меньщикова: отсутствие аппетита с утра может указывать на стресс
siamionau pavel/Shutterstock/FOTODOM

С утра многие сталкиваются с отсутствием аппетита. Как рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова, это может указывать на постоянный стресс и нарушение циркадных ритмов в организме.

«Нерегулярный режим и недосып влияют на аппетит. Нарушение циркадных ритмов сбивает работу гормонов, регулирующих чувство голода и насыщения, поэтому организм не посылает утренние сигналы голода. Кроме того, хронический стресс, утренняя суета, тревога и напряжение активируют симпатическую нервную систему — «режим боевой готовности», при котором процессы пищеварения замедляются или останавливаются, чтобы сосредоточиться на другом, более важном для реакции на стресс», — объяснила врач.

Кроме того, поздний или слишком плотный ужин может «отбить» аппетит с утра. При этом постоянное отсутствие завтрака может привести к образованию камней в желчном пузыре, появлению изжоги, «голодных» болей, вздутия и даже повысить риск переедания в течение дня.

«Чтобы вернуть аппетит с утра скорректируйте вечерний прием пищи. Легкий ужин за 3–4 часа до сна — лучший способ «разбудить» утренний аппетит. Не стоит сразу плотно завтракать — достаточно небольшого перекуса, часто через 20–30 минут приходит настоящий аппетит. Создайте комфортный ритуал. Выделите 10–15 минут на спокойный прием пищи без спешки и гаджетов. Прием пищи в стрессе сводит на нет его преимущества», — заключила доктор.

Ранее российские ученые в межзвездных льдах нашли молекулу, которая оказалась веселящим газом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27684589_rnd_7",
    "video_id": "record::3d9899fd-7edc-449f-9391-7a39d21e60d2"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+