Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Следователи предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Собственнику рухнувшего в Новосибирске ТЦ предъявлено обвинение
Александр Кряжев/РИА Новости

Следователи предъявили обвинение Сергею Туркову — собственнику новосибирского торгового центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что мужчине предъявили обвинение по двум пунктам 238 статьи Уголовного кодекса России.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Мэр города Максим Кудрявцев рассказал, что разбор завалов на месте обрушения кровли торгового центра продолжится несмотря на завершение спасательных работ.

Ранее юрист рассказал, какое наказание грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688777_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+