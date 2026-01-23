Следователи предъявили обвинение собственнику обрушившегося в Новосибирске ТЦ

Следователи предъявили обвинение Сергею Туркову — собственнику новосибирского торгового центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Новосибирской области.

В ведомстве рассказали, что мужчине предъявили обвинение по двум пунктам 238 статьи Уголовного кодекса России.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Мэр города Максим Кудрявцев рассказал, что разбор завалов на месте обрушения кровли торгового центра продолжится несмотря на завершение спасательных работ.

Ранее юрист рассказал, какое наказание грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске.