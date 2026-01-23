Россиян предупредили об опасности оставления зарядки в розетке

Эксперт Елшин: зарядка может сломаться, если часто оставлять ее в розетке

Частое оставление зарядного устройства в розетке несет определенные риски, в том числе — риск преждевременного износа зарядки. Об этом «Газете.Ru» рассказал научный сотрудник лаборатории сверхбыстрой динамики ферроиков РТУ МИРЭА Андрей Елшин.

По его словам, современные зарядные устройства, особенно оригинальные, прошедшие сертификацию в установленном порядке (например, в системе обязательного подтверждения соответствия ЕАЭС), спроектированы с многократным запасом прочности. При исправной электропроводке их конструкция исключает возможность самовозгорания, и даже круглосуточное подключение к сети не должно приводить к чрезвычайным ситуациям. Однако все же существует потенциальный риск, который кроется в совокупности внешних факторов и качестве самого устройства.

«Контрафактная продукция, не прошедшая никаких испытаний, часто лишена базовых элементов защиты от перегрева и скачков напряжения. Использование таких дешевых аналогов сопоставимо с установкой в распределительный щиток самодельного предохранителя. Другим критическим фактором является состояние домашней электрической сети. Старая алюминиевая проводка с поврежденной изоляцией, скрутки в распаечных коробках и неисправные розетки с подгоревшими контактами многократно повышают вероятность короткого замыкания. В такой ситуации любое подключенное устройство, включая зарядное, может стать катализатором аварийной ситуации», — объяснил он.

Подключенный к розетке сетевой адаптер продолжает потреблять электроэнергию, даже если он отключен от смартфона. Это так называемое пассивное потребление или режим холостого хода. Величина потребляемой мощности крайне мала и редко превышает 0,2–0,3 Вт для одного устройства. Однако постоянное нахождение электрической схемы адаптера под напряжением приводит к медленной деградации его внутренних компонентов, в первую очередь электролитических конденсаторов, из-за микроскопических циклов нагрева и охлаждения. Со временем этот процесс может провоцировать рост тока утечки внутри адаптера и увеличивать риск его выхода из строя.

«Качество провода не менее важно, чем качество самого зарядного устройства. Это касается как скорости зарядки, так и безопасности. Если вы заметили повреждение изоляции — дальнейшее использование может быть небезопасным. «Починка» этого места изолентой не устраняет риск, так как если повредился внешний слой, то и внутренний может быть поврежден, что чревато возгоранием. Использование дешевого контрафактного провода вместе с дорогим зарядным устройством сводит на нет основные положительные качества устройства, так как слабым звеном теперь будет usb-провод», — подчеркнул эксперт.

Контрафактные провода могут иметь горючую изоляцию, плохую внутреннюю изоляцию, малое сечение проводника. Если зарядка телефона начинается только при определенном положении провода или его разъема, значит, в каком-то месте теряется электрический контакт — это крайне опасно. Таким проводом пользоваться нельзя. В случае когда проблема связана с разъемом телефона (что можно проверить, используя разные провода) — устройство следует отнести в ремонт.

«Также нужно регулярно проверять состояние розеток и вилок на предмет признаков перегрева, таких как потемнение пластика или характерный запах гари. Полностью отключать устройство от сети целесообразно во время длительного отсутствия или при возникновении грозовой активности, когда возможны резкие скачки напряжения в сети», — заметил специалист.

Для безопасной и долгосрочной работы рекомендуется приобретать качественные сертифицированные аксессуары от проверенных производителей. Следует иметь в виду, что большинство зарядных устройств, продаваемых на маркетплейсах под видом известных брендов по заниженным ценам, являются подделками с сомнительным качеством, резюмировал он.

