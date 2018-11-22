РЖД отдали 44% закупок малому и среднему бизнесу

Доля закупок Российских железных дорог у предприятий малого и среднего бизнеса в январе-сентябре 2018 года составила 44% от общего объема, сообщает Корпорация МСП со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

Долгосрочная программа развития до 2025 года предполагает совокупные инвестиции в строительство железных дорог в размере 8,7 трлн рублей. К отчетному году прирост объемов закупок основных видов материально-технических ресурсов по сравнению с 2018 годом составит от 14% до 23%, электроэнергии – 13%.

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«Наша инвестпрограмма – это локомотив роста предприятий поставщиков, которых насчитывается более полутора тысяч в семнадцати отраслях промышленности», – заявил Белозёров на форуме «Закупки ОАО «РЖД». Открытый диалог».

В общей структуре закупок российских компаний с госучастием у субъектов МСП компания РЖД занимает 10%.

«Это абсолютный рекорд за всё время существования нашей Корпорации. В 2017 году общий объём закупок составил свыше 2 трлн руб., из них свыше 210 млрд руб. занял объём закупок ОАО «РЖД», – сказал глава Корпорации МСП Александр Браверман.