Маск потратил $10 млн на акции Tesla

Основатель компании Tesla бизнесмен Илон Маск стал крупнейшим акционером компании. Об этом пишет The Business Insider.

Как отмечается, Маск купил 29,844 акций Tesla, заплатив за них $9,99 млн. В настоящее время он владеет 19,8% акций компании, что делает его самым крупным акционером.

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По данным компании, изначально бизнесмен должен был потратить на приобретение акций $20 млн. В настоящее время нет ясности, намерен ли Маск тратить средства на дальнейшую скупку акций.

Ранее сообщалось, что Маска отстранили на три года от руководства Tesla.