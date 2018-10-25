Песков рассказал о состоянии антикоррупционной системы в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект закона, разрешающего прокуратуре запрашивать данные о зарубежных счетах госслужащих является частью работы по совершенствованию антикоррупционной системы, передает РИА «Новости».

«Антикоррупционная система находится в процессе постоянного совершенствования. По мере этой деятельности, скажем так, продвижении антикоррупционной деятельности, всплывают какие-то недочеты, те моменты, которые нужно развивать и совершенствовать. Вот это и проходит в рамках этой деятельности», — сказал Песков.

Он также отметил, что речь идет только о гражданах, которым запрещено иметь зарубежные счета в связи с занимаемой должностью.