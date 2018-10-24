Матвиенко раскритиковала работу Топилина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала министра труда о социальной защиты Максима Топилина в ходе правительственного часа, пишет «Коммерсантъ».

Заседание было посвященному реализации госпрограммы по социальной поддержке.

Матвиенко заявила, что ей не понравились ответы министра на вопросы сенаторов. Как отмечается, она заявила, что Топилин «не эксперт» в вопросах, которые курирует.

Реклама

Также спикер призвала министра реализовывать госпрограмму так, чтобы «люди чувствовали», чтобы «наконец все дома для престарелых были приведены в надлежащее состояние».

«Максим Анатольевич, к этому будет привлечено внимание институтов гражданского общества. Легкой жизни у вас не будет», — заверила Матвиенко.

Ранее Топилин сообщил о беспрецедентном темпе роста зарплат в России.