Медведев: мировая экономика выглядит хуже, чем 10 лет назад

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарном заседании саммита АСЕМ в Брюсселе заявил, что мировая экономика стала хуже, чем в 2008 году, передает РИА «Новости».

«С одной стороны, многие системные ошибки были выявлены и исправлены. ... С другой стороны, по ряду позиций сегодня мы выглядим хуже, чем было десять лет назад», — отметил Медведев.

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Он отметил, что совокупный мировой долг увеличился в разы, негативную ситуацию на развивающихся рынках, повсеместное ужесточение денежно-кредитной политики.

По словам Медведева, страны вместо того, чтобы укреплять позиции друг друга в мировой экономике, ослабляют их.