ВС отказал Siemens в иске к структурам «Ростеха» по «крымским турбинам»

Верховный суд России оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших Siemens в иске к структурам «Ростеха» о незаконности поставок турбин для строящихся в Крыму ТЭЦ, сообщает РИА «Новости».

Немецкий концерн просил передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

В августе Верховный суд зарегистрировал кассационную жалобу «дочки» Siemens ООО «Сименс технологии газовых турбин» на судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших СТГТ в иске к структурам «Ростеха».