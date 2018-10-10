Набиуллина: России надо переходить с доллара на расчеты в другие валюты
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России необходимо переходить с доллара на международные расчеты в другие валюты с учетом экономической логики, передает РИА «Новости».
«Когда мы говорим о дедолларизации речь идет, прежде всего, о том чтобы в международных внешнеторговых расчетах больше переходить на другие валюты, не на доллар. Конечно, это надо делать с учетом экономической логики», — сказала она, выступая в Госдуме.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов ответил на вопрос о дедолларизации валютных счетов физических лиц.