Россияне рассказали, в какой валюте хранят свои сбережения

Более половины россиян предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, 66% предпочитают хранить свои сбережения в рублях. Только 5% опрошенных предпочли для этих целей доллар, еще 3% хранят сбережения в евро, а 1% россиян выбрал для хранения своих накоплений другую валюту.

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Более трети россиян, 31%, заявили, что не имеют сбережений.

Во ВЦИОМ отметили, что провели опрос 21 сентября среди россиян старше 18 лет.

Ранее Минфин России дал прогноз курса рубля до 2035 года. По подсчетам ведомства, в 2021-2025 годах курс рубля составит 66,4 рубля за доллар, в 2026-2030 годах — 71,1 рубля, еще за пять лет — 73,9 рубля.