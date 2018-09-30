Ливия намерена купить миллион тонн пшеницы у России

Министр экономики и промышленности Ливии Насер Шаглан заявил, что страна намерена закупить у России миллион тонн пшеницы, а также корма для животных. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы хотели бы обеспечить себе годовой запас пшеницы объемом в 1 млн т, закупив ее в России. Также нам необходимы корма для развития животноводства», — сказал Шаглан.

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Он добавил, что если стороны смогут договориться о ценах на данные товары, то Россия и Ливия могут выйти на «уникальную» сделку. По оценкам Шаглана, она может составить $700 млн.

Министр подчеркнул, что такая сделка поможет Ливии обеспечить свою продовольственную безопасность.

Ранее Шаглан заявлял, что ливийская сторона ждет возвращения российских компаний.