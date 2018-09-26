Глава ФРС США рассказал о негативных последствиях «торговой войны»
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американские «торговые войны» могут повредить доверию инвесторов и рынку. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в настоящее время данный эффект пока не виден.
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Он также добавил, что неизвестно, как ФРС будет реагировать на возможный эффект от «торговых войн».
Пауэлл подчеркнул, что ФРС наблюдает обеспокоенность бизнеса в США.
Ранее сообщалось, что в Китае рассказали о торговой гегемонии США.
По мнению КНР, США предприняли ряд мер «экономического запугивания» в отношении многих стран.