Глава Минсельхоза рассказал о потерях сельхозпроизводителей из-за ЧС в регионах

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ущерб аграриев от чрезвычайных ситуаций в 18 регионах составил в 2018 году 5,85 млрд руб. Об этом сообщает RNS.

«Пока экспертная оценка проведена только по 18 регионам. Сумма ущерба составила 5,85 млрд руб. По результатам экспертной оценки всех пострадавших субъектов будет получена конечная сумма, которая покажет полный объем ущерба», — сказал Патрушев.

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Он подчеркнул, что правительство компенсирует указанные убытки.

Ранее сообщалось, что правительство увеличило скидки для сельхозпроизводителей на агропромышленную технику.

Как стало известно, размеры предоставляемых скидки и субсидии увеличены с 15% и 20% до 25% и 30%.