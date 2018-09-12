ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018–2019 годах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад организации.

«В 2019 году рост мирового спроса на нефть прогнозируется на 1,41 миллион баррелей в день, что на 20 тысяч баррелей в день ниже прогноза в предыдущем месяце. Это отражает менее оптимистичные по сравнению с предыдущим месяцем прогнозы по экономическим показателям в странах Латинской Америки и Ближнего Востока», — пояснили в ОПЕК.

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Также стало известно, что ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США в 2018-2019 годах.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российские компании потенциально могут увеличить добычу нефти.