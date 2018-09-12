В Минфине увидели серьезное отклонение курса рубля от справедливых значений

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что Минфин видит серьезное отклонение курса рубля от справедливых среднесрочных значений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У России внешний баланс очень сильный, профицит текущего счета большой. И с такими внешними балансами очевидно, что сейчас у нас серьезное отклонение от такого справедливого среднесрочного курса», — сказал Колычев.

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Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, при текущей цене на нефть в $78 за баррель равновесный курс рубля находится на уровне 50 руб. за доллар.

Министр добавил, что не видит причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63-64 руб. за доллар на фоне сильного платежного баланса и умеренного внешнего долга.