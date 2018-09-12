Путин рассказал о разрушении базовых принципов торговли в глобальной экономике
Президент России Владимир Путин заявил, что глобальная экономика стала все чаще сталкиваться с новыми формами протекционизма. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Базовые принципы торговли, конкуренции, экономическая взаимовыгодность девальвируются и, к сожалению, разрушаются. Становятся заложником идеологических подходов, сиюминутных политических раскладов», — сказал Путин на ВЭФ.
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Он также добавил, что Россия видит в этом серьезный вызов для всей глобальной экономики.
Ранее сообщалось, что Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания с участием лидеров России, Китая, Японии, Кореи и Монголии.