Новак рассказал об ожиданиях по добыче нефти в сентябре

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что по ожиданиям министерства добыча нефти в России в сентябре текущего года сохранится на уровне июля-августа. Об этом сообщает RNS.

«В сентябре добыча будет на уровне июля-августа», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития повысило прогноз по средней цене нефти Urals до $69,6 за баррель.

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Также в министерстве отметили, что ситуация на рынке энергоносителей и динамика цен на нефть в период с июня по август соответствовали ожиданиям Минэкономразвития.

В ведомстве считают, что в среднесрочной перспективе плавному снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в США и постепенное увеличение объемов добычи странами ОПЕК+ и Россией.